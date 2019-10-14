17-летнюю девушку сбили в Уральске

Наезд произошел сегодня, 14 октября, в 14.50 на на проспекте имени Нурсултана Назарбаева, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Водитель автомобиля ВАЗ-2115 сбил молодую девушку, когда та выбежала на проезжую часть, глядя в свой телефон. - Я ехал в сторону остановки Кирова. Перед пешеходом остановился, пропустил всех. Начал трогаться, переключился на вторую скорость, и тут выбежала она. Я ее сбил, - сказал водитель. В пресс-службе управления здравоохранения ЗКО отметили, что 17-летнюю девушку доставили в Областную детскую многопрофильную больницу. - У нее диагностирован закрытый перелом