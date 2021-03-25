17 подростков задержали ночью в Атырау

Подростки были задержаны во время ОПМ "Дети в ночном городе", сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" В пресс-службе департамента полиции Атырауской области сообщили, что после 23:00 были выявлены 17 подростков, находящихся вне жилища без сопровождения законных представителей. На законных представителей подростков составлены административные протокола по статье 442 КоАП РК "Нахождение несовершеннолетних в ночное время вне жилища без сопровождения законных представителей", выдано предупреждение. Кроме того, сотрудниками отделения ювенальной полиции была пр