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Социум

17 подростков задержали ночью в Атырау

Подростки были задержаны во время ОПМ "Дети в ночном городе", сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" В пресс-службе департамента полиции Атырауской области сообщили, что после 23:00 были выявлены 17 подростков, находящихся вне жилища без сопровождения законных представителей. На законных представителей подростков составлены административные протокола по статье 442 КоАП РК "Нахождение несовершеннолетних в ночное время вне жилища без сопровождения законных представителей", выдано предупреждение. Кроме того, сотрудниками отделения ювенальной полиции была пр
Дана Рахметова
17 подростков задержали ночью в Атырау
Подростки были задержаны во время ОПМ "Дети в ночном городе", сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
24 подростка задержали в ночью в Уральске
24 подростка задержали в ночью в Уральске
Иллюстративное фото из архива "МГ" В пресс-службе департамента полиции Атырауской области сообщили, что после 23:00  были выявлены 17 подростков, находящихся вне жилища без сопровождения законных представителей. На законных представителей подростков составлены административные протокола по статье 442 КоАП РК "Нахождение несовершеннолетних в ночное время вне жилища без сопровождения законных представителей", выдано предупреждение. Кроме того, сотрудниками отделения ювенальной полиции была проведена профилактическая работа с семьями, состоящими на учете неблагополучных семей ОВД. - В ходе проверки адресов была выявлена гражданка, распивающая спиртные напитки в присутствии детей-подростков. В отношении нее составлен административный протокол по ст. 127 КоАП РК за невыполнение обязанностей по воспитанию и образованию несовершеннолетних детей, защите их прав и интересов, - рассказали в пресс-службе полиции. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.  
подростки

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