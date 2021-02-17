С начала года коронавирусной инфекцией заразились 185 школьников, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". 17 школ закрыли на карантин в ЗКО Иллюстративное фото из архива "МГ" 8 февраля вышло новое постановление главного санитарного врача ЗКО Мухамгали Арыспаева. Одним из новшеств являлось то, что теперь при выявлении COVID-19 у школьников на карантин будет закрываться вся школа (ранее закрывали лишь тот класс, в котором учится заразившийся ребенок). Так, по информации пресс-службы департамента санитарно-эпидемиологического контроля ЗКО, в данный момент по области на карантин закрыты 17 школ, восемь из которых - городские. У учеников и работников этих школ была выявлена коронавирусная инфекция. Школьники будут учиться в дистанционном формате в течение двух недель. За это время в зданиях будет проводиться дезинфекционная работа. К слову, с начала года в области коронавирусной инфекцией заразились 197 учеников, 90 из которых учатся в традиционном формате, 107 - в дистанционном. Источниками заболевания послужили члены семьи. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.  