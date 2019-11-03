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Социум

170 человек приняли участие в субботнике в Уральске

Уборку провели в Переволочной роще, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". 2 ноября в Переволочной роще члены инициативной группы "Уралбанисты", при поддержке филиала партии "Nur Otan" и депутатов городского маслихата организовали субботник, в котором приняли участие 170 человек. Как рассказал член инициативной группы "Уралбанисты" Алимжан Бисембаев, Переволочная роща это уникальный природный объект, который расположен в городе Уральск. - Для многих местных жителей она находится в шаговой доступности и предоставляет доступ к реке Урал. Как вы знаете, Переволочная роща славится тем, что эт
Кристина Кобина
170 человек приняли участие в субботнике в Уральске
Уборку провели в Переволочной роще, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
2 ноября в Переволочной роще члены инициативной группы "Уралбанисты", при поддержке филиала партии "Nur Otan" и депутатов городского маслихата организовали субботник, в котором приняли участие 170 человек. Как рассказал член инициативной группы "Уралбанисты" Алимжан Бисембаев, Переволочная роща это уникальный природный объект, который расположен в городе Уральск. - Для многих местных жителей она находится в шаговой доступности и предоставляет доступ к реке Урал. Как вы знаете, Переволочная роща славится тем, что это место было сбором дани во времена татаро-монгольского ига. Также это место является историческим наследием, как Ханская роща или парк культуры и отдыха Мы с активистами называем себя инициативной группой уралбанистов и изучаем в течение последних двух лет историю нашего края, периодически проводим субботники и стараемся всегда в своих походах не только не мусорить и насаждать высокую культуру, но и убирать бытовые отходы, которые встречаем на своем пути. Наша задача - показать, что город обладает красивыми местами. К сожалению, с подачи жителей все очень быстро превращается в свалку. Они выбрасывают остатки еды в пакетах, пластиковую посуду. И по нашему опыту хочу отметить, что этот мусор оставляют не те, кто приходит сюда пешком и на велосипедах, весь этот мусор остается вдоль наезженной дороги, то есть от автомобилистов. Поэтому наша задача эту территорию в будущем превратить в экопарк, закрыть доступ для въезда автомобилей, оставить пешие и велосипедные маршруты и тем самым дать возможность развиваться дальше этому месту. Возможно это секрет, но тут в Переволочной роще по сей день обитают дикие животные. Если вы пройдетесь ранним утром, то можете встретить семейство косуль или диких кабанов, зайцев, и это все в трех минутах от Универмага, - отметил Алимжан Бисембаев. Стоит отметить, что в инициативной группе "Уралбанисты" пока всего три человека. По словам заместителя председателя уральского городского филиала партии "Nur Otan" Кенесары Нуршинова, уборка мусора - это большая экологическая акция. - У нас есть движение "Уралбанисты", это молодые ребята, которые занимаются велоспортом,  пешими прогулами. Они пришли к нам с предложением, чтобы в Переволочной роще организовать субботник, так как мы видим перспективу, мы их поддержали. На сегодня тут более 170 человек - это активисты нашей партии, председатели первичных партийных организаций, депутаты городского маслихата и молодежь. В перспективе тут будет экологическая зона, городские власти над этим думают, а мы дали почву для развития - организовали субботник. Мы партия "Nur Otan" всегда поддерживаем такие акции, - пояснил Кенесары Нуршинов.
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Фото Медета МЕДРЕСОВА
субботник

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