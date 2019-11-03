170 человек приняли участие в субботнике в Уральске

Уборку провели в Переволочной роще, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". 2 ноября в Переволочной роще члены инициативной группы "Уралбанисты", при поддержке филиала партии "Nur Otan" и депутатов городского маслихата организовали субботник, в котором приняли участие 170 человек. Как рассказал член инициативной группы "Уралбанисты" Алимжан Бисембаев, Переволочная роща это уникальный природный объект, который расположен в городе Уральск. - Для многих местных жителей она находится в шаговой доступности и предоставляет доступ к реке Урал. Как вы знаете, Переволочная роща славится тем, что эт