18 комфортных школ построят в ЗКО за три года

– На сегодня области аварийными признаны 11 школ, ещё девять школ работают в трёхсменном режиме. В них обучаются 5 639 детей. За последние 10 лет контингент учеников вырос на 30 тысяч человек, что даёт огромную нагрузку инфраструктуре зданий, - сообщила Айгуль Мынбаева.Руководитель управления строительства ЗКО Алибек Антазиев говорит, что ввод новых школ предусматривается с помощью трёх механизмов: строительство школ в рамках государственно-частного партнерства, выкуп у частных инвесторов готовых зданий школ в виде товара и целевое строительство школ через единого оператора.
– Во время разработки нацпроекта учтены проблемы, ранее возникавшие при строительстве школ. Это недостаточность предметных кабинетов и учебно-лабораторного оборудования в построенных школах, длительность конкурсных процедур, длительные сроки строительства, отсутствие единых стандартов при строительстве школ... Этот механизм позволит осуществлять строительство по единому стандарту, ускорить сроки проведения процедур закупок и строительства, а также повысить их качество. Особенность новых комфортных школ в том, что они будут строиться по единому стандарту как на селе, так и в городе, - рассказал Алибек Антазиев.По проекту, в новых школах учащиеся начальных и старших классов будут обучаться в отдельных блоках. Соответственно, в каждом блоке предусмотрены учебные классы, туалеты, спортзалы. Во-вторых, повышенные меры безопасности детей. Обучение детей в отдельных блоках также обусловлено вопросами безопасности. Предусмотрена установка систем видеонаблюдения, звукового оповещения, автоматической блокировки дверей и блоков. В-третьих, для удобства учеников предусмотрены индивидуальные шкафы для хранения учебных пособий, сменной одежды, всестороннего развития навыков и компетенций детей. В-четвертых, школы будут оснащены самыми современными кабинетами физики, химии, биологии, робототехники. В кабинетах будут установлены touch-экраны, имеется возможность подключения к высокоскоростному интернету в любой точке школы. В-пятых, будут созданы необходимые условия для детей с особыми образовательными потребностями. В-шестых, проблема спортзалов. К примеру, сейчас школа на 1 200 ученических мест оснащена всего одним спортивным залом. Как правило, с 8:00 и до вечера занятия по физкультуре проводятся для 4-5 классов одновременно. В комфортных школах предусмотрено несколько спортзалов в зависимости от возраста учеников. В-седьмых, комфортные школы будут выполнять роль community-центров. В особенности, это касается сельских школ. Кроме того, комфортные школы станут ресурсными центрами по привитию детям навыков к труду.
– Они разработаны с использованием эргономических решений, отвечающих современным требованиям и современным знаниям. Архитектурно-планировочная работа школы комфортная, приятная и подходит каждому ученику и учителю. Ещё одна отличительная особенность комфортных школ – предусмотрена не только внутренняя, но и внешняя инфраструктура. Честно сказать, данному вопросу должное внимание не уделялось. Вокруг школ территория не благоустраивается, что зачастую создавали большие неудобства для детей. В комфортных школах данные вопросы также будут решены. Еще одна особенность – при строительстве комфортных школ будет соблюдена максимальная прозрачность. Любой гражданин через интерактивную карту получит возможность отслеживать ход строительства школы через IP-камеру в онлайн режиме, ознакомиться с интересующими документами по строящейся школе.Строительство девяти школ начнется в 2023 году и закончится в 2024 году, строительство остальных девяти школ начнется в 2024 году и завершится в 2025 году. Необходимые земельные участки уже выделены. Так,
- комфортные школы №53, №54, №59 будут построены в посёлке Зачаганск,
- школу №57 планируют возвести в микрорайоне Акжайык,
- школы №58 будет располагаться в микрорайоне Жулдыз,
- школу №60 планируют построить в посёлке Деркул,
- в 13-ом и 14-ом микрорайонах Аксая построят ещё две комфортные школы,
- вместо аварийной школы №1 в городе Аксай также построят новую школу,
- в посёлке Достык района Байтерек, в посёлке Подстепное Теректинского района, в поселке Пугачево Бурлинского района и в посёлке Трекино района Байтерек появятся новые школы,
- в Уральске школа №64 будет построена во дворе школы №37,
- школа №63 будет построена во дворе школы №42,
- ещё одна школа появится в посёлке Жанакала Жангалинского района,
- школу №27 на 300 мест построят по проспекту Абая и школа №43 также на 300 мест появится по улице Мухита.