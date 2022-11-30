18 комфортных школ построят в ЗКО за три года

13 из них будут построены в городе, остальные - в районах области, передаёт портал «Мой ГОРОД». В Казахстане внедряют пилотный проект «Комфортная школа», согласно которому до 2026 года в стране построят 401 школу на 842 тысячи мест. Из 401 школы 18 планируют построить в ЗКО. По словам акима области Гали Искалиева, построенные школы должны максимально решить проблему дефицита ученических мест в трёхсменных и аварийных школах. По данным руководителя управления образования ЗКО Айгуль Мынбаевой, в регионе функционируют 379 школ, в которых обучаются более 118 тысяч учеников. 198 учебных заведений б