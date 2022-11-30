Около двух тысяч человек привлекут для строительства компрессора на месторождении в ЗКО

Около двух тысяч человек привлекут для строительства компрессора на месторождении в ЗКО

Большинство из них - казахстанцы, передаёт портал «Мой ГОРОД». Иллюстративное фото из архива "МГ" В начале этой недели аким ЗКО Гали Искалиев принял участие в заседании Совместного комитета по управлению Карачаганакским проектом (СКУ). На заседании представили информацию компании «КПО б.в.» о предварительных производственных и финансовых итогах 2022 года. Также показали базовую стратегию по развитию газового направления проекта и утвердили план на 2023 год. Также на заседании подрядные компании Карачаганакского проекта (Shell, Eni, Chevron, Лукойл и КМГ) и полномочный орган (ТОО «PSA») при под