– Цель данного проекта — продление так называемой «полки добычи» жидких углеводородов на Карачаганаке. Его реализация принесёт дополнительные дивиденды РК и партнёрам по Карачаганакскому проекту. ПРК-1Б является логическим продолжением целого ряда крупных проектов, реализованных на Карачаганаке несколькими годами ранее, а именно: по снятию производственных ограничений по газу (завершён в 2021 года - прим. автора), строительства 4-го газонагнетательного компрессора (завершён в начале 2022 года - прим. автора), а также ПРК-1А, который находится на этапе реализации в соответствии с планом, - сообщили в областном акимате.Объём капитальных инвестиций составляет около 700 миллион долларов, что должно оказать положительный эффект на экономику ЗКО и республики в целом за счёт налоговых поступлений и других выплат, а также зарплат и возможностей для местного бизнеса в различных секторах, включая транспорт, логистику, техническое облуживание, сфера услуг. Ожидается, что на пике строительных работ на Проекте будет занято около двух тысяч человек, а также будет создано 50 постоянных рабочих мест на новых объектах. Большинство сотрудников – граждане Кахахстана. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Около двух тысяч человек привлекут для строительства компрессора на месторождении в ЗКО
Большинство из них - казахстанцы, передаёт портал «Мой ГОРОД». Иллюстративное фото из архива "МГ" В начале этой недели аким ЗКО Гали Искалиев принял участие в заседании Совместного комитета по управлению Карачаганакским проектом (СКУ). На заседании представили информацию компании «КПО б.в.» о предварительных производственных и финансовых итогах 2022 года. Также показали базовую стратегию по развитию газового направления проекта и утвердили план на 2023 год. Также на заседании подрядные компании Карачаганакского проекта (Shell, Eni, Chevron, Лукойл и КМГ) и полномочный орган (ТОО «PSA») при под