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Социум

Около двух тысяч человек привлекут для строительства компрессора на месторождении в ЗКО

Большинство из них - казахстанцы, передаёт портал «Мой ГОРОД». Иллюстративное фото из архива "МГ" В начале этой недели аким ЗКО Гали Искалиев принял участие в заседании Совместного комитета по управлению Карачаганакским проектом (СКУ). На заседании представили информацию компании «КПО б.в.» о предварительных производственных и финансовых итогах 2022 года. Также показали базовую стратегию по развитию газового направления проекта и утвердили план на 2023 год. Также на заседании подрядные компании Карачаганакского проекта (Shell, Eni, Chevron, Лукойл и КМГ) и полномочный орган (ТОО «PSA») при под
Арайлым Усербаева
Около двух тысяч человек привлекут для строительства компрессора на месторождении в ЗКО
Большинство из них - казахстанцы, передаёт портал «Мой ГОРОД».
На предприятиях Атырау снизилось количество иностранных рабочих
На предприятиях Атырау снизилось количество иностранных рабочих
Иллюстративное фото из архива "МГ" В начале этой недели аким ЗКО Гали Искалиев принял участие в заседании Совместного комитета по управлению Карачаганакским проектом (СКУ). На заседании представили информацию компании «КПО б.в.» о предварительных производственных и финансовых итогах 2022 года. Также показали базовую стратегию по развитию газового направления проекта и утвердили план на 2023 год. Также на заседании подрядные компании Карачаганакского проекта (Shell, Eni, Chevron, Лукойл и КМГ) и полномочный орган (ТОО «PSA») при поддержке министерства энергетики подписали соглашение о санкционировании проекта расширения Карачаганака-1Б (ПРК-1Б) и окончательное инвестиционное решение. Проект ПРК-1Б включает в себя строительство шестого компрессора обратной закачки газа, установки осушки газа, расширение системы сбора и других сопутствующих объектов.
– Цель данного проекта — продление так называемой «полки добычи» жидких углеводородов на Карачаганаке. Его реализация принесёт дополнительные дивиденды РК и партнёрам по Карачаганакскому проекту. ПРК-1Б является логическим продолжением целого ряда крупных проектов, реализованных на Карачаганаке несколькими годами ранее, а именно: по снятию производственных ограничений по газу (завершён в 2021 года - прим. автора), строительства 4-го газонагнетательного компрессора (завершён в начале 2022 года - прим. автора), а также ПРК-1А, который находится на этапе реализации в соответствии с планом, - сообщили в областном акимате.
Объём капитальных инвестиций составляет около 700 миллион долларов, что должно оказать положительный эффект на экономику ЗКО и республики в целом за счёт налоговых поступлений и других выплат, а также зарплат и возможностей для местного бизнеса в различных секторах, включая транспорт, логистику, техническое облуживание, сфера услуг. Ожидается, что на пике строительных работ на Проекте будет занято около двух тысяч человек, а также будет создано 50 постоянных рабочих мест на новых объектах. Большинство сотрудников – граждане Кахахстана. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Карачаганак расширение

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