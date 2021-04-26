18 лифтов отремонтируют в Аксае по госпрограмме

Начиная с 2014 года, с момента, когда программа модернизации ЖКХ вступила в действие, в Аксае было капитально отремонтировано более 40 лифтов, а у 11 многоэтажных домов заменена кровля. В 2021 году работа по госпрограмме продолжается и уже поступили заявки на ремонт 18 лифтов и крыш 3-х многоквартирных домов. Иллюстративное фото из архива "МГ" В Аксае свыше 150 многоквартирных домов, начиная от 2 и 4-этажек еще советских времен, до 5- и 9-этажных построенных иностранными специалистами в период освоения месторождения, и новых домов, возведенных в последнее время. И не все из них в удовлетворите