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Социум

18 лифтов отремонтируют в Аксае по госпрограмме

Начиная с 2014 года, с момента, когда программа модернизации ЖКХ вступила в действие, в Аксае было капитально отремонтировано более 40 лифтов, а у 11 многоэтажных домов заменена кровля. В 2021 году работа по госпрограмме продолжается и уже поступили заявки на ремонт 18 лифтов и крыш 3-х многоквартирных домов. Иллюстративное фото из архива "МГ" В Аксае свыше 150 многоквартирных домов, начиная от 2 и 4-этажек еще советских времен, до 5- и 9-этажных построенных иностранными специалистами в период освоения месторождения, и новых домов, возведенных в последнее время. И не все из них в удовлетворите
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18 лифтов отремонтируют в Аксае по госпрограмме
Начиная с 2014 года, с момента, когда программа модернизации ЖКХ вступила в действие, в Аксае было капитально отремонтировано более 40 лифтов, а у 11 многоэтажных домов заменена кровля. В 2021 году работа по госпрограмме продолжается и уже поступили заявки на ремонт 18 лифтов и крыш 3-х многоквартирных домов.
В многоэтажке Уральска полгода не работает лифт
В многоэтажке Уральска полгода не работает лифт
Иллюстративное фото из архива "МГ" В Аксае свыше 150 многоквартирных домов, начиная от 2 и 4-этажек еще советских времен, до 5- и 9-этажных построенных  иностранными специалистами в период освоения месторождения, и новых домов, возведенных в последнее время.  И не все из них в удовлетворительном  состоянии – где-то люди жалуются на прохудившуюся крышу, где-то – на неработающий лифт. Так, на сегодня из более 200 лифтов в нерабочем состоянии свыше 100. Но постепенно они восстанавливаются. По словам директора ТОО «Аксай жангырту» (компании, выступающей оператором  Программы модернизации ЖКХ в Аксае) Нуржана Аюпова, еще пару лет назад запускалось в год 2-3 лифта, то сейчас их количество увеличивается. - Когда только стартовала программа, люди отнеслись к ней с недоверием, сомневались, что их деньги действительно будут идти на погашение займа за ремонт крыши или лифта. Но теперь, глядя, как в соседних домах запускают лифты, и что отремонтировать их стало возможным благодаря госпрограмме, желающих подать заявки на участие, стало больше. В 2020 году было отремонтировано 18 лифтов и 4 крыши многоэтажных домов, - говорит Аюпов. Он отмечает, что если раньше по программе «Модернизация ЖКХ» жильцы могли выплачивать беспроцентный займ (или кредит) в течение 15 лет, то с 2020 года, срок выплаты сократился до 7 лет. - Сейчас действует программа жилищно-коммунального развития «Нурлы жер» на 2020- 2025 годы. В эту программу и входит модернизация ЖКХ. В принципе, изменений никаких нет, сократился только срок выплаты кредита, - объясняет директор ТОО «Аксай жангырту». По его словам, установка одного лифта обходится в сумму порядка 10 миллионов тенге, а замена кровли – в зависимости от дома. Например, если дом 2-подъездный, то капитальный ремонт крыши может обойтись в сумму свыше 10 миллионов тенге, а если дом 6-подъездный, то все 26-27 миллионов тенге. - В среднем каждый квартировладелец платит ежемесячно за установку лифта или ремонт крыши 2-3 тысячи тенге. Сейчас оплату можно производить через приложение Kaspi.kz  Есть среди жильцов и такие, кто досрочно погасил кредит, - отмечает Нуржан Аюпов. Он разъясняет, для того чтобы принять участие в госпрограмме, проводится собрание дома и опрос жильцов. Свое согласие должны дать не менее 2/3 жильцов дома. А что же остальные, из числа тех, кто не захотел участвовать в ремонте? - Да, часто идут споры. Например, жильцы нижних этажей возмущаются, почему они должны платить за ремонт лифта, если они им не пользуются. Или же за ремонт кровли – если крыша протекает, то водой заливает верхние этажи, а до нижних не доходит. Мол, пусть платят за ремонт те, кто живет на верхних этажах. Но, согласно Закону РК «О жилищных отношениях», многоэтажный жилой дом является объектом кондоминиума,  и все собственники квартир обязаны нести и расходы на его содержание. Поэтому если большинство проживающих в доме за ремонт – остальные должны согласиться и также принять участие в госпрограмме. А в случае, если не будет ежемесячно погашаться кредит, то мы вправе подать на неплательщиков суд. К слову, таких судебных исков  уже порядка 90,  - говорит директор ТОО «Аксай жангырту». Он также отмечает, что устанавливаемые лифты, белорусского производства и удобны тем, что при случае всегда можно заменить детали. Их обслуживанием занимается ТОО «Алиби лифт». Ежемесячная оплата за обслуживание для квартировладельца  составляет около 800 тенге. Что же касается капитального ремонта крыши, то, по словам Нуржана Аюпова, жильцы дома могут сами выбирать подрядчика. Зачастую так и делают, например, приглашают ту компанию, которая ремонтировала кровлю в соседнем доме и о работе которой есть  положительные отзывы. Гарантию подрядчик дает 3 года. - По Программе модернизации ЖКХ можно отремонтировать не только лифты и  крыши в многоэтажных домах. Например, два года назад жильцы двухэтажного дома по улице Аль-Фараби (Советской) захотели принять участие в госпрограмме – была капитально отремонтирована кровля,  произведен ремонт в подъездах, подведено освещение. По Программе модернизации также можно провести ремонт инженерных сетей, подвалов и фасадов домов. Такие заявки к нам еще не поступают, но люди уже интересуются по поводу ремонта фасада дома, - говорит Аюпов. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
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