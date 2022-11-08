18 лифтов устанавливают в Аксае

Об этом сообщил аким Бурлинского района Еркебулан Ихсанов. Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам главы района, на сегодня в Аксае насчитывается 160 многоквартирных жилых домов. Из них 63 дома требуют ремонта кровли и фасадов, 95 лифтов требуют замены. В этом году для модернизации жилищно-коммунального хозяйства отремонтировано шесть кровель многоквартирных жилых домов. Наряду с этим, приобретено 18 лифтов, сейчас ведутся работы по их установке. Как ранее сообщалось, более десяти тысяч человек числятся в списке на получение земельного участка в Бурлинском районе. По словам акима Бурлинск