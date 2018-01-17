Как сообщил председатель областного суда ЗКО Бек АМЕТОВ, самая суровая мера наказания - это лишение свободы. -Но сейчас согласно закону применяется альтернатива, то есть вместо лишения свободы применяется наказание в виде штрафа. Данное наказание применялось в отношении 13 лиц, осужденных за коррупционные преступления на общую сумму 19 миллионов тенге. На сегодняшний день данные штрафы оплачены полностью, - пояснил Бек АМЕТОВ. Стоит отметить, что всего в ЗКО за прошлый год было осуждено более 1,5 тысяч человек, а по амнистии был освобожден 101 человек.