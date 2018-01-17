Вам может быть интересно
МВД Казахстана и полиция Чехии ликвидировали международный канал утечки персональных данных
В результате совместной спецоперации в нескольких городах Казахстана и Чехии пресечена деятельность преступной группы, занимавшейся незаконн...
Купил сауну вместо коров: главу кредитного товарищества осудили в ЗКО
Экс-глава товарищества развернул целую схему по выводу государственных средств, выделенных на поддержку сельского хозяйства.
Уральцы жалуются на переполненные мусорные контейнеры
В акимате сообщили, что полигон с сегодняшнего дня работает в штатном режиме.
Заморозь и съешь: 5 рецептов натурального мороженого без лишних калорий и сахара
Как приготовить любимый летний десерт из натуральных ингредиентов без использования профессиональной мороженицы.
Как договориться с пятью самыми упрямыми знаками зодиака, рассказали астрологи
Разбираемся, какие скрытые мотивы движут главными упрямцами звёздной карты и как найти к ним правильный подход.
На каком месте ЗКО по уровню взяточничества в Казахстане - свежая статистика
Аналитики Finprom изучили свежие данные Генеральной прокуратуры РК по коррупционным делам. Рассказываем, какая ситуация сложилась в Западно-...
Бюджет Уральска увеличат на 15 млрд тенге: на что потратят деньги
Пополнение казны произойдет как за счет собственных заработков города, так и благодаря внушительным вливаниям из вышестоящего бюджета.
Грозы, град и жара до +37 °C: прогноз погоды на 17 июня в западных регионах Казахстана
Жителей ждут резкая смена погоды, пыльные бури и высокая пожарная опасность.
После 23:00 - только с родителями: правила ночных прогулок для подростков
За систематические прогулки в ночное время родителям грозит денежный штраф.