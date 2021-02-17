Иллюстративное фото из архива "МГ" По информации пресс-службы департамента полиции Атырауской области, с 8 по 14 февраля сотрудники патрульной полиции УП г. Атырау выявили и привлекли к административной ответственности 19 нетрезвых водителей. Так, 13 февраля около 18.30 полицейские в селе Бирлик возле станции "Газ Пром" остановили автомобиль марки "Газ 33025-744". – В ходе проверки установлено, что 51-летний водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. В отношении водителя составлен административный протокол по статье 608 КоАП РК "Управление транспортным средством водителем в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения, а равно управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения". Решением суда он был лишен водительских прав на 7 лет и арестован на 15 суток, - сообщили в полиции. Напомним, с начала года к административной ответственности привлечено около 65 водителей, находящихся за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.