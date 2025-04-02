3 сәуірде Батыс өңірінде жаңбыр жауады

«Қазгидромет»РМК» мекемесі үшінші сәуірге арналған ауа райы болжамын жариялады. Синоптиктер бейсенбі күні Батыс Қазақстан облысында түнде жаңбыр жауып, ауа температурасы +5+10 градус болады деп хабарлады. Күндіз ауа райы +15 — +20 градус жылы болмақ. Күндіз жауын-шашын күтілмейді. Желдің жылдамдығы секундына 9-14 метр болуы ықтимал.
Ақтөбе облысында да жаңбыр жауады. Түнде 5—10 градус нөлден жоғарып болып, күндіз ауа температурасы +15—+20, облыстың оңтүстігінде +23 °C болады деп күтілуде.
Үшінші сәуірде Атырауда да жауын-шашын күтіледі. Түнде ауа райы +10— +15 °C, күндіз +17— +22 °C болмақ.
Маңғыстау облысында да жаңбыр жауады. Түнде ауа температурасы +12— +17, облыстың солтүстік-шығысында +9°C болады деп күтілуде. Күндіз ауа райы +22— + 27 градус нөлден жоғары болмақ.Тек облыстың батысында +12— +17 °C болуы ықтимал. Бейсенбіде жаңбыр жауып, өңірдің солтүстік-шығысы мен орталығында найзағай ойнайды.