Иллюстративное фото из архива "МГ" По информации пресс-службы департамента полиции Атырауской области, с начала на пульт оператора 102 поступило 20 сообщений о пропаже детей. — Чаще всего из дома уходят несовершеннолетние в возрасте 15–17 лет. Причины могут быть разные, начиная от банальных бытовых конфликтов и заканчивая семейными скандалами. Все подростки найдены и переданы родителям в течение 2-3 часов. Так, 4 января около 23.00 14-летний подросток, обидевшись на мать, вышел из дома и не вернулся. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции подросток был найден и доставлен в городской отдел полиции. Матери подростка вынесено предупреждение, составлен административный протокол по статье 442 КоАП РК "Нахождение в ночное время несовершеннолетних в развлекательных заведениях или вне жилища без сопровождения законных представителей", - сообщили в полиции. 7 февраля около 15.00 подросток обиделся на родителей за то, что у него отобрали сотовый телефон, и ушел из дома. Вернулся домой утром следующего дня. В отношении матери подростка составлен административный протокол по статье 442 КоАП РК и вынесено предупреждение. Кроме того, подростка поставили на учет в ОВД за бродяжничество. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.