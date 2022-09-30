Иллюстративное фото из архива "МГ" К стражам порядка за помощью обратился 45-летний мужчина. На дороге Актобе – Атырау – Астрахань неизвестный выкрал из салона большегрузного DAF его сумку. В ней было 20 млн 445 тысяч тенге. Подозреваемого вскоре задержали. Его автомобиль Geely GC 7 остановили на дороге, он показался стражам порядка подозрительным. И не зря. Полиция ведёт расследование по факту.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.