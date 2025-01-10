20 тонн алюминия украли из товарного поезда в Атырауской области

В Макате Атырауской области за кражу груза из товарного поезда осуждены четверо мужчин. Из вагонов товарного поезда, который проходил через железнодорожную станцию, они похитили 20 тонн алюминия.

В Макате Атырауской области за кражу груза из товарного поезда осуждены четверо мужчин, передает azh.kz. Из вагонов товарного поезда, который проходил через железнодорожную станцию, они похитили 20 тонн алюминия.

По данным источника, товар был отправлен с казахстанского электролизного завода в Павлодаре в Швейцарию. Но по прибытии груза в порт Актау, была выявлена недостача.

- В соответствии с результатами расследования уголовное дело было направлено в Макатский районный суд. Двоих из задержанных суд приговорил к лишению свободы сроком на 2 года и 6 месяцев, а двоим другим назначил ограничение свободы на тот же срок, - сообщил начальник линейного отдела полиции станции Макат Куралбек Ералиев.

Как отмечается, двое осужденных, получивших лишение свободы, ранее уже привлекались к ответственности за кражу грузов.