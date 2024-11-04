20 тысяч учащихся Атырауской области смогут бесплатно заниматься в спортсекциях

Через платформу «Damubala» 20 314 учащихся смогут бесплатно тренироваться в 741 секции по 17 видам спорта, сообщает Региональная служба коммуникаций. 77% секций зарегистрированы на территории города.

Через платформу «Damubala» 20 314 учащихся смогут бесплатно тренироваться в 741 секции по 17 видам спорта, сообщает Региональная служба коммуникаций. 77% секций зарегистрированы на территории города.

Программа «Damubala» реализуется в рамках государственного спортивного заказа с 2021 года.

— С каждым годом число юных спортсменов, защищающих честь региона на республиканских и международных соревнованиях, увеличивается. Благодаря тому, что по этой программе дети посещают спортивные секции, у них вырабатывается дисциплина и усидчивость, — рассказал руководитель отдела областного управления физической культуры, спорта и туризма Ернур Ниетжанов.

Через платформу «Damubala» учащиеся бесплатно занимаются боксом, баскетболом, волейболом, казакша курес, греко-римской, вольной борьбой, дзюдо, карате, настольным теннисом, плаванием, спортивными танцами, таэквондо, шахматами, футболом, художественной гимнастикой, адаптивным плаванием и бочча.

По словам Ернура Ниетжанова, подавляющее большинство детей выбирают футбол, шахматы и плавание.