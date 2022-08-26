Сертификат ему вручил аким города Мейрим Калауи, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».
Atyrau Chess Festival
2022 проходил с 15 по 24 августа, организатором выступила Академия шахмат Динары Садуакасовой. В турнире приняли участие шахматисты из Казахстана, США, Нидерландов, Литвы, Украины, Таджикистана, Узбекистана, Беларуси и России. Общий гарантированный призовой фонд составил более 13 миллионов тенге, который разделили среди победителей трёх основных турниров. Также разыграли образовательные гранты в КБТУ.
В соревнованиях приняло участие порядка 300 человек. По завершении работы судейской коллеги, были объявлены победители трёх турниров фестиваля: Atyrau Open (для спортсменов не ниже второго разряда), Atyrau Juniors (для спортсменов не ниже третьего разряда, 2006 года рождения и младше), а также блиц-турнира (для спортсменов не ниже третьего разряда).
Как стало известно, обладателями медалей, дипломов либо денежных призов в итоге стали более 80 участников фестиваля. Среди них международные гроссмейстеры, юные шахматисты и ветераны.
Основным по составу игроков в рамках фестиваля стал турнир Atyrau Open. За победу сражались признанные профессионалы: международные гроссмейстеры, международные мастера, известные шахматисты.
Победителями среди женщин в данном турнире были названы Алуа Нурманова (3 место), Назерке Нургали (2 место) и Екатерина Борисова (1 место). Среди мужчин ведущие позиции заняли Сергей Тивяков (3 место), Арсений Нестеров (2 место) и Тимур Гареев (1 место). В число ветеранов, одержавших победу в турнире «Atyrau Open», вошли Айткали Избасаров (3 место), Ессей Хусаинов (2 место), Азидолла Хамиев (1 место).
По итогам турнира Atyrau Junior вручены призы в возрастных категориях до 8, 10, 12 и 14 лет.
Самому юному участнику фестиваля, четырехлетнему Кайрату Абдул-Малику аким Атырау Мейрим Калауи вручил сертификат на сумму 200 тысяч тенге.
Что касается блиц-турнира, то в нём в призовую тройку вошли Павел Понкратов, Фаррух Амонатов и Сергей Тивяков.
Двое участников получили специальную награду в виде гранта на обучение в Казахстанско-Британском Техническом Университете - это Батырхан Шеруен и Амирали Абзал.
– Помимо турниров, в рамках фестиваля состоялись открытые для всех желающих мастер-классы и сеансы одновременной игры. В программу вошёл и первый семинар международных арбитров, где участники после успешного экзамена имели возможность получить звание арбитр FIDE. Накопить необходимое для этого число баллов смогли шесть слушателей семинара, - рассказали в пресс-службе академии шахмат Динары Садуакасовой.
Выступивший на церемонии закрытия с обращением к участникам фестиваля аким Атырауской области Серик Шапкенов поздравил победителей и поблагодарил за организацию мероприятия титулованную казахстанскую шахматистку, многократную чемпионку мира, посла Доброй Воли ЮНИСЕФ Динару Садуакасову.
Помимо этого, глава региона отметил, что фестиваль должен стать традиционным и пригласил всех участников вернуться на площадку в следующем году.
В свою очередь, Динара Садуакасова также выразила слова благодарности участникам фестиваля за их труд и самоотдачу на протяжении всего периода соревнований.
– Надеюсь, что вы получили возможность обрести здесь тот уникальный жизненный и профессиональный опыт, ценность которого важнее всего в любом деле. Спасибо всем участникам фестиваля за вложенный вами труд, - подчеркнула Динара Садуакасова.
По завершении церемонии закрытия были вручены благодарственные письма и памятные сертификаты.
Кроме того, все участники из числа ветеранов и детей получили в подарок книгу Динары Садуакасовой «Первые шаги к шахматам» на казахском и русском языках.
