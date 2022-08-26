Экс-замакима ЗКО назвал виновных в гибели работников «Батыс су арнасы»
Кроме этого, Аманжол Алпысбаев подчеркнул, что с каждым годом ситуация будет ухудшаться, если не принимать кардинальные решения, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».
Фото из архива "МГ"
Бывший заместитель акима ЗКО Аманжол Алпысбаев на своей странице в Facebook высказался о трагедии, которая произошла в Уральске 24 августа на КНС-2. При проведении ремонтных работ погибли два сотрудника ТОО «Батыс су арнасы». Мужчины утонули в сточных водах.
Аманжол Алпысбаев отметил, что власти не дают монополистам изменить тарифы на водоснабжение. Именно низкие тарифы, мизерные зарплаты и провоцируют такие трагедии.
– Сколько ещё надо погибших сотрудников предприятий жизнеобеспечения населённых пунктов чтобы принять «непопулярные» решения, принятые в Акмолинской области аж в 2009 году (поднимите приказы и тарифные сметы) и посмотрите? ТОО «Батыс су арнасы» в банкротстве, зарплаты мизерные, сотрудники гибнут. В это время руководитель уполномоченного органа поехал в пресс-тур в одну из областей, показать, что финансирования достаточно. Министерство национальной экономики и администрация президента, в какой-то степени смерть сотрудников на вашей совести, так как в устной форме не даёте изменить тарифы на водоснабжение и водоотведение с 2013 года, последний раз (год) когда успели изменить тарифы в Атырау, Караганде и СКО. Таких как БСА горводоканалов по стране 82 и везде такие проблемы, за исключением Шымкента, - написал Аманжол Алпысбаев.
При этом бывший замакима ЗКО подчеркнул, что при таком положении дел с каждым годом всё будет только хуже.
– Мы же даже на тарифах на электроэнергию доказали свою правоту. В области теперь задолженности за газ перед отопительным сезоном теперь нет, кризиса неплатежей и долгов перед станциями (генерация) тоже нет. А вес расходов на оплату за электроэнергию в семейном бюджете намного больше, чем за водоснабжение и водоотведение. Дальнейшее игнорирование систематических проблем приведет к необходимости принятия уже не «непопулярных», а «шоковых» решений как в 90-х, - пишет Алпысбаев.
Зарплаты и текущий ремонт, по его мнению, нельзя финансировать за счёт бюджета.
