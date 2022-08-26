Кроме этого, Аманжол Алпысбаев подчеркнул, что с каждым годом ситуация будет ухудшаться, если не принимать кардинальные решения, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Замакима ЗКО освободили от занимаемой должности Фото из архива "МГ" Бывший заместитель акима ЗКО Аманжол Алпысбаев на своей странице в Facebook высказался о трагедии, которая произошла в Уральске 24 августа на КНС-2. При проведении ремонтных работ погибли два сотрудника ТОО «Батыс су арнасы». Мужчины утонули в сточных водах. Аманжол Алпысбаев отметил, что власти не дают монополистам изменить тарифы на водоснабжение. Именно низкие тарифы, мизерные зарплаты и провоцируют такие трагедии.
– Сколько ещё надо погибших сотрудников предприятий жизнеобеспечения населённых пунктов чтобы принять «непопулярные» решения, принятые в Акмолинской области аж в 2009 году (поднимите приказы и тарифные сметы) и посмотрите? ТОО «Батыс су арнасы» в банкротстве, зарплаты мизерные, сотрудники гибнут. В это время руководитель уполномоченного органа поехал в пресс-тур в одну из областей, показать, что финансирования достаточно. Министерство национальной экономики и администрация президента, в какой-то степени смерть сотрудников на вашей совести, так как в устной форме не даёте изменить тарифы на водоснабжение и водоотведение с 2013 года, последний раз (год) когда успели изменить тарифы в Атырау, Караганде и СКО. Таких как БСА горводоканалов по стране 82 и везде такие проблемы, за исключением Шымкента, - написал Аманжол Алпысбаев.
При этом бывший замакима ЗКО подчеркнул, что при таком положении дел с каждым годом всё будет только хуже.
– Мы же даже на тарифах на электроэнергию доказали свою правоту. В области теперь задолженности за газ перед отопительным сезоном теперь нет, кризиса неплатежей и долгов перед станциями (генерация) тоже нет. А вес расходов на оплату за электроэнергию в семейном бюджете намного больше, чем за водоснабжение и водоотведение. Дальнейшее игнорирование систематических проблем приведет к необходимости принятия уже не «непопулярных», а «шоковых» решений как в 90-х, - пишет Алпысбаев.
Зарплаты и текущий ремонт, по его мнению, нельзя финансировать за счёт бюджета. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.