Бензин подорожал сразу на нескольких сетях АЗС в среднем на две - три тенге, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». В Уральске подорожал бензин Фото Медета МЕДРЕСОВА Цена на АИ-92 на АЗС «Нефтэк» повысилась со 175 тенге до 177 тенге за литр. АИ-95 стоил 231 тенге, сейчас он отпускается по 234 тенге за литр. Как отмечают кассиры АЗС, цена подскочила с 25 августа. В сети АЗС «Бином» бензин марки АИ-92 ранее стоил 170 тенге за литр, сейчас по 175 тенге. АИ-95 стоил 204 тенге за литр, сейчас - 240 тенге. По словам кассиров, цена повысилась из-за удорожания стоимости закупа. На автозаправочной станции сети VenOil АИ-92 стоит 170 тенге за литр, АИ-95 - 210 тенге за литр. На АЗС «Беркут» бензин отпускают по прежней цене: АИ-92 Normal по 170 тенге и Premium по 173 тенге, а бензин марки АИ-95 вовсе отсутствует. Также цена осталась прежней и на АЗС Qazaq Oil АИ-92 стоит 172 тенге за литр, бензина марки АИ-95 также нет. На заправках «Конденсат» АИ-92 стоит 174 тенге за литр, АИ-95 - 215 тенге. Руководитель управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ЗКО Миржан Нуртазиев отметил, что на бензин АИ-92 установлена предельная цена, по ЗКО она составляет 182 тенге за литр. На АИ-95 регулирование розничной цены не установлено. Он пояснил, что подорожание обусловлено по разным причинам, одна из них - повышение цены оптового закупа. Напомним, последний раз цена на бензин повышалась в апреле прошлого года. Тогда цена на АИ-92 на АЗС «Нефтэк» повысилась со 159 тенге до 164 тенге за литр, цена на АИ-95 повысилась с 182 тенге до 189 тенге за литр. На АЗС «Беркут» тогда бензин отпускали только по талонам. На заправках «Октан» и «Москвичи» бензин отсутствовал.