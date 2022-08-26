Им дали по 18 лет тюрьмы, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». 68,5 млн тенге вложили жители ЗКО в финансовую пирамиду Иллюстративное фото из архива "МГ" Суд №2 Актобе вынес приговор в отношении организаторов и участников финансовых пирамид «Гарант 24», «Выгодный займ» и «ESTATE Ломбард». Организаторы получили 18 лет лишения свободы, остальные - от шести до 18 лет лишения свободы. Преступники обманули 17 тысяч казахстанцев, причиненный ущерб составил более 30 млрд тенге. По делу проходили 48 фигурантов, три человека всё ещё в розыске.