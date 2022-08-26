Пятидневка вводится в 368 школах области, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Все школы Уральска перешли на обучение в штатном режиме. Некоторые - на трёхсменку Иллюстративное фото из архива "МГ" По данным пресс-службы управления образования ЗКО, с сентября этого года 368 школ с контингентом 108 192 учащихся и 14 380 учителей перейдут на пятидневную форму обучения. Кроме этого, в одну смену в пятидневном формате будут учиться ученики 81 школы с контингентом 8 583 учащихся. Обучение в две смены будет организовано в 285 школах с контингентом 95 939 учащихся, из них в 279 школах с контингентом 88 571 учащийся в пятидневном режиме. Ранее сообщалось, что новый формат не повлияет на отпускные выплаты для учителей. Продолжительность отпуска также останется без изменений – 56 дней. Напомним, учебный год продлили в школах Казахстана. Как ранее сообщалось, по информации пресс-службы управления образования по ЗКО, в преддверии нового учебного года в области установили более 130 тематических билбордов, в том числе с изображением призёров международных и республиканских олимпиад по общеобразовательным предметам. - Успехи казахстанских школьников на международных интеллектуальных соревнованиях говорят как о качестве образования, так и о выдающихся способностях отечественных педагогов, поддержке родителей и воле самих школьников, - сообщили в пресс-службе ведомства. По информации учебного центра «Дарын», за 2021-2022 учебный год от ЗКО в различных международных олимпиадах и научных проектах приняли участие 30 детей, девять из них завоевали призовые места. Так, буквально на прошлой неделе мы рассказывали про уральского школьника, учащегося областной школы-лицей-интерната для одаренных детей «Білім-Инновация» Жамбыла Максотова, который на Международной олимпиаде по информатике (IOI) в Индонезии завоевал «серебро». Отметим, что в олимпиаде в Индонезии принимали участие 357 школьников из 88 стран мира. Казахстан представляли четыре участника, и все четверо стали призерами. Казахстанских школьников поздравил министр просвещения Асхат Аймагамбетов.