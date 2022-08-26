Волонтёры обнаружили бойню в заброшенном здании в Каскелене, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Полицейские проверяют бойню для собак в Алматинской области Видео опубликовала пользователь Facebook Elena Vazhin в паблике «Дежурный по городу Алматы». На кадрах видно строение, внутри протянуты верёвки и висят крюки. Рядом загон, где бегает белый пёс. Голос за кадром уверяет, что это собака с отлова. Правда не ясно, речь идёт об отлове городском или областном. В пресс-службе департамента полиции Алматинской области сообщили, что факт зарегистрирован по статье 316 УК «Жестокое обращение с животными». Началась проверка.