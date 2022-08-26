- Это недостоверная информация и не соответствует действительности. Сейчас в областном центре психического здоровья Уральска находится один военнослужащий срочной службы. Девятого августа рядовой Арманбек Кайрош, призванный в июне этого года, был направлен на консультацию к врачам-специалистам Уральска. После чего его госпитализировали под наблюдением врачей в областной центр психического здоровья с предварительным диагнозом - расстройство адаптации, - сообщили в пресс-службе командования.

Фото из архива "МГ" В пресс-службе регионального командования «Батыс» Нацгвардии сообщили, что в социальных сетях распространяется информация о госпитализации десяти военнослужащих в областной центр психического здоровья Уральска.Теперь военнослужащему предстоит двухмесячное лечение, после чего его направят на военно-врачебную комиссию, члены которой и примут решение, сможет ли он дальше продолжить службу.