Илье Смирнову необходимо срочно посетить зарубежных врачей, чтобы не потерять зрение на втором глазу, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».
Илья Смирнов. Фото предоставлено Галиной Лапиной-Смирновой
Илья Смирнов уже в двухмесячном возрасте перенёс сложную операцию на глаза в Санкт-Петербурге. Затем он ездил на диагностику, реабилитацию, но увы, осложнения после операции не обошли стороной малыша. Как рассказала мама Ильи - Галина Лапина-Смирнова, у её сыночка появилось слишком сильное покраснение в глазах и повышенное глазное давление. Выписанные капли уже не справлялись, им назначили более сильный препарат.
- В 11 месяцев Илья стал ходить, в июне ему исполнился один годик. Всё было нормально, в октябре этого года у нас должны была состояться плановая операция. Но я стала замечать, что он не видит даже игрушку перед собой, не ухватывается за ножки стола, как раньше, стал абсолютно неуклюжим и постоянно падает. Тогда я стала бить тревогу и обратилась к местным офтальмологам, там диагностировали, что он не видит правым глазом. У него отмирает зрительный нерв, - плача, рассказывает Галина.
Тогда мама Ильи связалась с лечащими врачами из Санкт-Петербурга. Там сказали, что малышу нужна диагностика, а возможно и операция в срочном порядке и назначили её на сентябрь.
- Мы собрали все деньги, что у нас были. Открывали самостоятельно сбор. Смогли набрать только один миллион тенге, но из-за скачка курса рубля нам требуется два миллиона тенге. Билеты уже купили и восьмого сентября отправляемся. Если мы не продолжим лечение, Илья ослепнет и на левый глаз. К тому же, у него на этом глазу вторичное косоглазие и глаукома, - пояснила мама Ильи.
Галина говорит, что по малышу заметно, что у него проблемы со зрением. Когда они гуляют на улице, он постоянно щурится на левый глаз, а правый вовсе закрывает.
- Я настолько сильный человек, верила и верю до последнего, что всё будет хорошо, но последняя новость о том, что правый глаз не видит, меня просто подкосила. Мы прошли такой долгий путь лечения за этот год. Мои силы просто иссякли, на душе тяжело, в горле ком. Очень боюсь, что пройдя столько испытаний, он останется слепым. Последние два месяца были очень тяжёлыми, мы живём больницах, от одного офтальмолога к другому, - плача сказала Галина.
Всё, кто желает помочь Илье Смирнову, могут перечислить деньги по следующим реквизитам на имя Галины Лапиной-Смирновой:
Задать уточняющие вопросы можно маме Ильи по номеру телефона 8 747 194 12 12.
- на номер карты Каспи голд 4400 4302 4822 9103 или по номеру телефона привязанной к этой карте +7 747 194 12 12 (Галина Лапина-Смирнова).
- по реквизитам на имя Галины Лапиной-Смирновой на номер карты Сбербанка 4263 4333 4738 9279.
История Ильи
В августе прошлого года в редакцию «МГ» обратилась мама на тот момент двухмесячного Ильи - Галина Лапина-Смирнова. Женщина рассказала, что её сыну поставили неутешительный диагноз - глаукома обоих глаз
и ему необходима срочная операция. Тогда мама малыша была у офтальмолога в поликлинике, посетила частные клиники, дважды ездила в Алматы в КазНИИ глазных болезней, где врачи назначали только терапевтическое лечение - глазные капли. Галина говорила, что в КазНИИ врачи обещали сделать операцию только в пятимесячном возрасте, если не будет никаких отрицательных показаний у малыша.
Но после приёма капель у Ильи начался воспалительный процесс. Родители малыша начали собирать деньги, чтобы отправиться в Санкт-Петербург к доктору Олегу Дискаленко. Там им обещали вернуть зрение малышу даже в двухмесячном возрасте. Неравнодушные казахстанцы перечислили 1,5 миллиона тенге.
Сбор был закрыт, и мама с малышом уехали на операцию, которая прошла успешно
.
Позже Илье назначили операцию на левый глаз. 31 декабря 2021 года мы писали, что семье не хватало 370 тысяч тенге
. Чудо совершилось, менее чем за сутки жители разных уголков страны помогли собрать недостающую сумму
.
В марте этого года Галина вновь обратилась к неравнодушным казахстанцам за помощью. Она рассказала, что сейчас поставлен диагноз на правый глаз «Субкомпенсированная врождённая оперированная развитая глаукома, заднекапсулярная катаракта, миопия средней степени с астигматизмом». На операцию нужно было 1,5 миллиона тенге
. Операция была проведена, но у малыша начались осложнения.
