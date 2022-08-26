50 миллионов тенге собрали малышу из Уральска на укол за границейИлье Смирнову необходимо срочно посетить зарубежных врачей, чтобы не потерять зрение на втором глазу, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Годовалый малыш из Уральска ослеп на один глаз Илья Смирнов. Фото предоставлено Галиной Лапиной-Смирновой Илья Смирнов уже в двухмесячном возрасте перенёс сложную операцию на глаза в Санкт-Петербурге. Затем он ездил на диагностику, реабилитацию, но увы, осложнения после операции не обошли стороной малыша. Как рассказала мама Ильи - Галина Лапина-Смирнова, у её сыночка появилось слишком сильное покраснение в глазах и повышенное глазное давление. Выписанные капли уже не справлялись, им назначили более сильный препарат.
- В 11 месяцев Илья стал ходить, в июне ему исполнился один годик. Всё было нормально, в октябре этого года у нас должны была состояться плановая операция. Но я стала замечать, что он не видит даже игрушку перед собой, не ухватывается за ножки стола, как раньше, стал абсолютно неуклюжим и постоянно падает. Тогда я стала бить тревогу и обратилась к местным офтальмологам, там диагностировали, что он не видит правым глазом. У него отмирает зрительный нерв, - плача, рассказывает Галина.
Тогда мама Ильи связалась с лечащими врачами из Санкт-Петербурга. Там сказали, что малышу нужна диагностика, а возможно и операция в срочном порядке и назначили её на сентябрь.
- Мы собрали все деньги, что у нас были. Открывали самостоятельно сбор. Смогли набрать только один миллион тенге, но из-за скачка курса рубля нам требуется два миллиона тенге. Билеты уже купили и восьмого сентября отправляемся. Если мы не продолжим лечение, Илья ослепнет и на левый глаз. К тому же, у него на этом глазу вторичное косоглазие и глаукома, - пояснила мама Ильи.
Галина говорит, что по малышу заметно, что у него проблемы со зрением. Когда они гуляют на улице, он постоянно щурится на левый глаз, а правый вовсе закрывает.
- Я настолько сильный человек, верила и верю до последнего, что всё будет хорошо, но последняя новость о том, что правый глаз не видит, меня просто подкосила. Мы прошли такой долгий путь лечения за этот год. Мои силы просто иссякли, на душе тяжело, в горле ком. Очень боюсь, что пройдя столько испытаний, он останется слепым. Последние два месяца были очень тяжёлыми, мы живём больницах, от одного офтальмолога к другому, - плача сказала Галина.
Всё, кто желает помочь Илье Смирнову, могут перечислить деньги по следующим реквизитам на имя Галины Лапиной-Смирновой:
  • на номер карты Каспи голд 4400 4302 4822 9103 или по номеру телефона привязанной к этой карте +7 747 194 12 12 (Галина Лапина-Смирнова). 
  • по реквизитам на имя Галины Лапиной-Смирновой на номер карты Сбербанка 4263 4333 4738 9279.
Задать уточняющие вопросы можно маме Ильи по номеру телефона 8 747 194 12 12.

История Ильи

В августе прошлого года в редакцию «МГ» обратилась мама на тот момент двухмесячного Ильи - Галина Лапина-Смирнова. Женщина рассказала, что её сыну поставили неутешительный диагноз - глаукома обоих глаз и ему необходима срочная операция. Тогда мама малыша была у офтальмолога в поликлинике, посетила частные клиники, дважды ездила в Алматы в КазНИИ глазных болезней, где врачи назначали только терапевтическое лечение - глазные капли. Галина говорила, что в КазНИИ врачи обещали сделать операцию только в пятимесячном возрасте, если не будет никаких отрицательных показаний у малыша. Но после приёма капель у Ильи начался воспалительный процесс. Родители малыша начали собирать деньги, чтобы отправиться в Санкт-Петербург к доктору Олегу Дискаленко. Там им обещали вернуть зрение малышу даже в двухмесячном возрасте. Неравнодушные казахстанцы перечислили 1,5 миллиона тенге. Сбор был закрыт, и мама с малышом уехали на операцию, которая прошла успешно. Позже Илье назначили операцию на левый глаз. 31 декабря 2021 года мы писали, что семье не хватало 370 тысяч тенге. Чудо совершилось, менее чем за сутки жители разных уголков страны помогли собрать недостающую сумму. В марте этого года Галина вновь обратилась к неравнодушным казахстанцам за помощью. Она рассказала, что сейчас поставлен диагноз на правый глаз «Субкомпенсированная врождённая оперированная развитая глаукома, заднекапсулярная катаракта, миопия средней степени с астигматизмом». На операцию нужно было 1,5 миллиона тенге. Операция была проведена, но у малыша начались осложнения. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.