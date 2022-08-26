Презентация всё-таки пройдёт офлайн, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Сколько будет стоить iPhone 13 в Казахстане Фото с сайта apple.com Apple официально анонсировала презентацию своих новинок. Она пройдёт седьмого сентября в 23:00 по времени Нур-Султана. Предположительно представители компании покажут линейки смартфонов iPhone 14, смарт-часы Apple Watch Series и наушники AirPods Pro. Презентация состоится очно в «театре Стива Джобса» в кампусе Apple Park. По данным инсайдеров, флагманы будут быстрее заряжаться, иметь более мощные оперативную память и процессор.