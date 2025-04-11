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Происшествия Социум

200 жителей ЗКО укусили клещи. Как защититься от них?

В прошлом году по области зарегистрировали 201 случай укуса клещом человека. За первый квартал 2025 года зарегистрированных случаев не было.
Кристина Кобина
200 жителей ЗКО укусили клещи. Как защититься от них?

По данным департамента санитарно-эпидемиологического контроля ЗКО, в прошлом году по области зарегистрировали 201 случай укуса клещом человека. За первый квартал 2025 года зарегистрированных случаев не было.

— Клещи – опасны для человека и могут быть переносчиками различных особо опасных инфекционных заболеваний, такие как туляремия, клещевой энцефалит и боррелиоз. В организме клеща возбудители инфекционных заболеваний могут сохраняться очень долго, — сообщили в департаменте СЭК.

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По информации ведомства, слюна клеща содержит обезболивающее вещество, поэтому его укус не вызывает боли и длительное время может оставаться незаметным. Сам клещ также незаметно прилипает к коже человека. Излюбленными его местами являются те, где кожа тонкая и нежная: внутренняя поверхность бедер, области паха и подмышек, шея, а у детей — с ног до головы. Клещи очень активны с марта по октябрь. 

Основная мера защиты – не допускать присасывания клещей. При обнаружении присосавшегося к телу клеща, его немедленно удаляют. 

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендуют следующую безопасную методику извлечения клеща, для чего необходимо соблюдать несколько простых правил:

  • не трогайте клеща голыми руками, потому что инфекционный агент может внедриться через слизистые оболочки или повреждения в коже;
  • используйте остроконечный пинцет или защитите пальцы резиновыми перчатками или тканью, если нет перчаток. Необходимо захватить клеща как можно ближе к коже обычным пинцетом. Несильно сжимая пинцет (чтобы не раздавить клеща), тянуть медленно и аккуратно, не раскачивая, без рывков, так как это может привести к отрыву ротовой части и оставлению ее в коже. Если это произошло, то необходимо пинцетом захватить и вытащить ротовую часть;
  • после извлечения клеща тщательно обработайте место укуса дезинфицирующим веществом (спиртом, йодом) и вымойте руки с мылом;
  • не разрушайте тело клеща, потому что его внутренности и жидкости могут содержать патогены;
  • извлеченного клеща нужно поместить в емкость и герметично закрыть крышкой, дальше доставить его в лабораторию Уральской противочумной станций для определения зараженности клеща.

Как защититься от клещей? 

  • верхняя часть одежды должна быть заправлена в брюки, манжеты рукавов плотно прилегать к руке;
  • брюки, заправленные в сапоги, гольфы или носки с плотной резинкой;
  • на голове желателен капюшон или другой головной убор;
  • лучше, чтобы одежда была светлой и однотонной, клещи на ней более заметны. 

Фото: pixabay.com

ЗКО защита укус клещ энцефалит

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