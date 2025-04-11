200 жителей ЗКО укусили клещи. Как защититься от них?

В прошлом году по области зарегистрировали 201 случай укуса клещом человека. За первый квартал 2025 года зарегистрированных случаев не было.

По данным департамента санитарно-эпидемиологического контроля ЗКО, в прошлом году по области зарегистрировали 201 случай укуса клещом человека. За первый квартал 2025 года зарегистрированных случаев не было.

— Клещи – опасны для человека и могут быть переносчиками различных особо опасных инфекционных заболеваний, такие как туляремия, клещевой энцефалит и боррелиоз. В организме клеща возбудители инфекционных заболеваний могут сохраняться очень долго, — сообщили в департаменте СЭК.

По информации ведомства, слюна клеща содержит обезболивающее вещество, поэтому его укус не вызывает боли и длительное время может оставаться незаметным. Сам клещ также незаметно прилипает к коже человека. Излюбленными его местами являются те, где кожа тонкая и нежная: внутренняя поверхность бедер, области паха и подмышек, шея, а у детей — с ног до головы. Клещи очень активны с марта по октябрь.

Основная мера защиты – не допускать присасывания клещей. При обнаружении присосавшегося к телу клеща, его немедленно удаляют.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендуют следующую безопасную методику извлечения клеща, для чего необходимо соблюдать несколько простых правил:

не трогайте клеща голыми руками, потому что инфекционный агент может внедриться через слизистые оболочки или повреждения в коже;

используйте остроконечный пинцет или защитите пальцы резиновыми перчатками или тканью, если нет перчаток. Необходимо захватить клеща как можно ближе к коже обычным пинцетом. Несильно сжимая пинцет (чтобы не раздавить клеща), тянуть медленно и аккуратно, не раскачивая, без рывков, так как это может привести к отрыву ротовой части и оставлению ее в коже. Если это произошло, то необходимо пинцетом захватить и вытащить ротовую часть;

после извлечения клеща тщательно обработайте место укуса дезинфицирующим веществом (спиртом, йодом) и вымойте руки с мылом;

не разрушайте тело клеща, потому что его внутренности и жидкости могут содержать патогены;

извлеченного клеща нужно поместить в емкость и герметично закрыть крышкой, дальше доставить его в лабораторию Уральской противочумной станций для определения зараженности клеща.

Как защититься от клещей?

верхняя часть одежды должна быть заправлена в брюки, манжеты рукавов плотно прилегать к руке;

брюки, заправленные в сапоги, гольфы или носки с плотной резинкой;

на голове желателен капюшон или другой головной убор;

лучше, чтобы одежда была светлой и однотонной, клещи на ней более заметны.

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