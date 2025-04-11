Задержание «разбойников» сняли на видео в Экибастузе

Полиция задержала подозреваемых в разбойном нападении на директора одной из крупных охранных организаций Экибастуза.

Полиция задержала подозреваемых в разбойном нападении на директора одной из крупных охранных организаций Экибастуза.





Подозреваемые незаконно проникли в квартиру и завладели имуществом на общую сумму более 11 млн тенге. В ходе проведения обыска изъяты вещественные доказательства.