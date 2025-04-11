Задержание «разбойников» сняли на видео в Экибастузе

Полиция задержала подозреваемых в разбойном нападении на директора одной из крупных охранных организаций Экибастуза.
Подозреваемые незаконно проникли в квартиру и завладели имуществом на общую сумму более 11 млн тенге. В ходе проведения обыска изъяты вещественные доказательства.
— В настоящее время проводятся дальнейшие следственно-оперативные мероприятия, назначены ряд экспертиз. Подозреваемые помещены в изолятор временного содержания. Расследование уголовного дела продолжается, — сообщил начальник Управления по борьбе с организованной преступностью Габит Кабдрахманов.