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Происшествия Социум

Задержание «разбойников» сняли на видео в Экибастузе

Полиция задержала подозреваемых в разбойном нападении на директора одной из крупных охранных организаций Экибастуза.
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Задержание «разбойников» сняли на видео в Экибастузе

Полиция задержала подозреваемых в разбойном нападении на директора одной из крупных охранных организаций Экибастуза.


Подозреваемые незаконно проникли в квартиру и завладели имуществом на общую сумму более 11 млн тенге. В ходе проведения обыска изъяты вещественные доказательства.

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— В настоящее время проводятся дальнейшие следственно-оперативные мероприятия, назначены ряд экспертиз. Подозреваемые помещены в изолятор временного содержания. Расследование уголовного дела продолжается, — сообщил начальник Управления по борьбе с организованной преступностью Габит Кабдрахманов.

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