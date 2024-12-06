209 предпринимателей попались на завышении цен в ЗКО

Департамент торговли и защиты прав потребителей министерства торговли и интеграции по Западно-Казахстанской области провел анализ электронных счетов-фактур, оформленных ИП «Смирнова» при приобретении и реализации социально значимых продовольственных товаров.

Департамент торговли и защиты прав потребителей министерства торговли и интеграции по Западно-Казахстанской области провел анализ электронных счетов-фактур, оформленных ИП «Смирнова» при приобретении и реализации социально значимых продовольственных товаров.

- По результатам анализа были выявлены следующие факты: предприниматель импортирует сливочное масло «Крестьянское» с массовой долей жира 72,5% по цене от 3308 до 3557 тенге за кг. Далее масло реализуется по цене 4600 тенге, что означает торговую надбавку в размере 29,3%. Аналогичным образом творог «Из села Удоево» с массовой долей жира 9% при цене приобретения от 287 до 301 тенге продавался торговым сетям, поставщикам и магазинам по ценам от 440 до 460 тенге, что составляет торговую надбавку 59,7%, - говорится в сообщении ведомства.

Согласно пункту 1 статьи 9 Закона Республики Казахстан «О регулировании торговой деятельности», субъекты внутренней торговли имеют право устанавливать предельную торговую надбавку на социально значимые продовольственные товары, которая не может превышать 15% от отпускной цены производителя или закупочной цены оптового поставщика, указанных в договоре поставки этих товаров.

В связи с выявленными нарушениями предприниматель был привлечен к административной ответственности в виде предупреждения на основании части 1 статьи 204-4 Кодекса РК об административных правонарушениях.

Предприниматель, не согласившись с постановлением, подал жалобу в специализированный суд по административным правонарушениям Уральска с требованием отменить постановление госоргана и прекратить производство по делу.

По результатам рассмотрения жалобы, специализированный суд по административным правонарушениям города Уральска оставил постановление департамента без изменений.

Как наказали

Департамент торговли инициировал административные дела в отношении 209 предпринимательских субъектов за нарушение торгового законодательства. В результате проверок были возбуждены дела против 138 предпринимателей за нарушение статьи 204-4 Кодекса об административных правонарушениях (увеличение торговой надбавки на социально значимые продовольственные товары более чем на 15%).

Из них 124 предпринимателя получили предупреждения, а 14 торговых субъектов, которые повторно нарушили закон в течение года, были оштрафованы. Кроме того, в отношении 62 предпринимателей были составлены протоколы за неуказание цен на товары и за несоответствие цен, указанных на витринах, и цен, пробитых на кассах торговых объектов.

Также были возбуждены административные дела по статье 204-2 КоАП РК (нарушения по организации торговых рынков) в отношении 9 предпринимательских субъектов.

С начала года Комитетом торговли совместно с территориальными департаментами торговли и защиты прав потребителей был проведен анализ 9,2 тысяч цепочек поставок, выявлены более 3,7 тысяч рисков нарушений законодательства.