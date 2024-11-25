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Происшествия Социум

21-летняя девушка спрыгнула с моста в реку в Уральске

Из воды девушку вытащили спасатели.
Дана Рахметова
21-летняя девушка спрыгнула с моста в реку в Уральске

Случай произошел сегодня, 25 ноября. По информации пресс-службы ДЧС ЗКО, на пульт 112 поступило сообщение о том, что девушка спрыгнула с моста в реку Чаган в Уральске. 

- На место происшествия незамедлительно были направлены спасатели. По прибытию на место происшествия спасатели вытащили девушку из реки и оказали психологическую помощь. Благодаря слаженным и оперативным действиям героев была спасена одна жизнь, - рассказали в пресс-службе ведомства.

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В ДЧС дополнили, что спасённую девушку передали сотрудникам скорой медицинской помощи.

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