21-летняя девушка спрыгнула с моста в реку в Уральске

Случай произошел сегодня, 25 ноября. По информации пресс-службы ДЧС ЗКО, на пульт 112 поступило сообщение о том, что девушка спрыгнула с моста в реку Чаган в Уральске.

- На место происшествия незамедлительно были направлены спасатели. По прибытию на место происшествия спасатели вытащили девушку из реки и оказали психологическую помощь. Благодаря слаженным и оперативным действиям героев была спасена одна жизнь, - рассказали в пресс-службе ведомства.

В ДЧС дополнили, что спасённую девушку передали сотрудникам скорой медицинской помощи.