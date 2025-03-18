21 марта для казахстанцев будут недоступны цифровые документы

Цифровые документы казахстанцев будут недоступны в ночь на 21 марта и ранним утром. Казахстанцам рекомендуют подготовить оригиналы документов.

В АО «Национальные информационные технологии» проинформировали о проведении плановых технических работ. Цифровые документы казахстанцев будут недоступны в ночь на 21 марта и ранним утром.

— С 23:00 20 марта до 8:00 21 марта запланированы технические работы. Будет временно ограничен доступ к eGov.kz, eGov mobile (включая сервис «Цифровые документы»), e-Otinish, E-license, «Открытому правительству», сервисам Национального удостоверяющего центра, а также сервисам госуслуг в мобильных приложениях банков и других системах, интегрированных через шлюз электронного правительства, — сообщили в НИТ.

Казахстанцам рекомендуют подготовить оригиналы документов и до указанного времени завершить необходимые операции в перечисленных сервисах.