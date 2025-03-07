ЦОНы и спецЦОНы изменят график работы во время мартовских праздников

Госкорпорация «Правительство для граждан» сообщило о графике работы центров обслуживания населения и специализированных ЦОНов в период празднования международного женского дня и Наурыза.
Так, в субботу и воскресенье, 8 и 9 марта, ЦОНы и спецЦОНы РК работать не будут.
Понедельник, 10 марта, будет рабочим днем для дежурных ЦОНов и спецЦОНов, работать в этот день они будут с 9:00 до 13:00.
В дни празднования Наурыза нерабочими днями в ЦОНах и спецЦОНах будут 21, 22, 23 и 24 марта. Вторник, 25 марта, будет рабочим днем для дежурных ЦОНов и спецЦОНов. Прием посетителей – с 9:00 до 13:00.
Напомним, выходными днями в Казахстане объявлены 8-10 марта и 21-25 марта.
Актуальный список дежурных ЦОНов и спецЦОНов можно найти на официальной странице Государственной корпорации в Instagram, а также узнать по номеру 1414.
Ранее мы писали о том, как уральцы отметят праздники в марте.