Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Главный баннер фридум
Информационное сообщение
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Социум

ЦОНы и спецЦОНы изменят график работы во время мартовских праздников

График работы предоставили в госкорпорации «Правительство для граждан».
Арайлым Усербаева
ЦОНы и спецЦОНы изменят график работы во время мартовских праздников

Госкорпорация «Правительство для граждан» сообщило о графике работы центров обслуживания населения и специализированных ЦОНов в период празднования международного женского дня и Наурыза.  

Так, в субботу и воскресенье, 8 и 9 марта, ЦОНы и спецЦОНы РК работать не будут.

Главный баннер

Понедельник, 10 марта, будет рабочим днем для дежурных ЦОНов и спецЦОНов, работать в этот день они будут с 9:00 до 13:00.

В дни празднования Наурыза нерабочими днями в ЦОНах и спецЦОНах будут 21, 22, 23 и 24 марта. Вторник, 25 марта, будет рабочим днем для дежурных ЦОНов и спецЦОНов. Прием посетителей – с 9:00 до 13:00.

Напомним, выходными днями в Казахстане объявлены 8-10 марта и 21-25 марта.

Актуальный список дежурных ЦОНов и спецЦОНов можно найти на официальной странице Государственной корпорации в Instagram, а также узнать по номеру 1414.

Ранее мы писали о том, как уральцы отметят праздники в марте

Наурыз мейрамы праздники график работы

Читайте также

Новости партнёров

Главный баннер --> after article