Конкурсы, концерты и салют: как уральцы отметят праздники в марте

Март, пожалуй, является самым богатым на праздники месяцем в нашей стране. С первым днем весны казахстанцы отмечают День благодарности. По словам заместителя акима Уральска Аслана Тапишева, к этой дате в городе запланировано 30 мероприятий. Основная идея будет заключаться в дани уважения представителям рабочих профессий. Власти города встретятся с сотрудниками станции скорой помощи и работниками коммунального предприятия «Жайык таза кала».

Кроме того, будет организован флешмоб «Еңбек адамдарына алғыс», фотовыставка «Алтын қолдар», проект «Бір күндік шәкірт», в торговых центрах пройдет акция «Стена благодарности», в автобусах также пройдет акция «Алғыс автобусы», а для учащихся колледжей будет организована экскурсия в производственные цеха.

Далее празднование перейдет к Международному женскому дню 8 марта. К этой дате посвятили целях 25 блоков.

– В этот день особое внимание будет уделяться прекрасной половине человечества, их труду и роли в современном обществе. Аким города проведет торжественную встречу с многодетными матерями Уральска. Им будут вручены подвески «Алтын алқа» и «Күміс алқа». Также мы посетим и поздравим жен ветеранов Великой Отечественной войны и их вдов, - рассказал Аслан Тапишев.

Без внимания не останутся и автоледи. В женский день их будут поздравлять и вручать цветы прямо на дорогах.

Ко дню празднования Наурыза улицы города и общественный транспорт планируют украсить баннерами. Без украшений не останутся и здания государственных органов. Владельцам бизнес-объектов тоже направили письма с рекомендациями.

Всего к празднику весеннего равноденствия с 14 по 23 марта в городе запланировали 61 мероприятие. Десятидневное празднование будет посвящено национальным традициям и ценностям. Руководители государственных органов будут посещать дома старейшин.

22 марта на площади Первого Президента пройдут масштабные мероприятия, где будут представлены выставки национальных блюд, одежды, изделий ремесленников, а также национальной музыки и танцев. В 19:00 на этой же площади состоится праздничная концертная программа, посвящённая Наурызу, завершится праздник праздничным салютом.

По улице Иксанова пройдет праздничная сельскохозяйственная ярмарка. Кроме того, среди жителей города и молодёжи будут проведены челленджи экологического и эстетического направления, среди которых конкурсы «Самый привлекательный дом, украшенный в стиле Наурыза», «Самый чистый подъезд» и «Самая красивая улица, украшенная в стиле Наурыза».

– Эти мероприятия не только украсят наш город, но и повысят экологическое сознание, углубляя значение нашего национального праздника. Также в целях развития экологической культуры в городе Уральск, а также в сельских округах, будут организованы субботники, направленные на уборку общественных мест и дворов жилых домов, - заключил Аслан Тапишев.

Ранее мы писали о том, что в марте казахстанцы отдохнут 14 дней.