В марте казахстанцы отдохнут 14 дней

Согласно официальному календарю праздничных дней, казахстанцы, работающие по пятидневной неделе, на Международный женский день будут отдыхать три дня — с 8 по 10 марта. При шестидневной рабочей неделе — два дня. Восьмое марта выпадает на пятницу.

На Наурыз казахстанцы будут отдыхать пять дней подряд — с 21 по 25 марта. Из них 22 и 23 марта выпадают на выходные (субботу и воскресенье). При пятидневной рабочей неделе казахстанцы отдохнут 5 дней, при шестидневной — 4 дня.

Кроме праздников, казахстанцев с пятидневной рабочей неделей ждёт 10 обычных выходных дней в марте, а при шестидневной рабочей неделе — 9 выходных.

