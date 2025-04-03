21 млн тенге составил ущерб от пожаров в ЗКО

На 1 апреля 2025 года в области зарегистрировали 135 пожаров, где погиб один человек и четверо получили различные травмы.

Начальник управления государственного пожарного контроля ДЧС ЗКО Мереке Жумагалиев рассказал, что на 1 апреля 2025 года в области зарегистрировали 135 пожаров, где погиб один человек и четверо получили различные травмы. Сумма ущерба от пожаров составила более 21 миллиона тенге.

— По сравнении с аналогичным периодом прошлого года наблюдается снижение количества пожаров. Из общего числа в жилом секторе зарегистрировано 70 пожаров, — пояснил Мереке Жумагалиев.

Стоит отметить, что с 14 апреля в области начнётся пожароопасный сезон на землях государственного лесного фонда. Однако на территории области уже произошло 13 степных загораний площадью 147 гектаров. Для предупреждения и тушения природных пожаров и возгораний на сегодняшний день в населенных пунктах создали 152 добровольных противопожарных формирования из более двух тысяч человек.

— На сегодняшний день за нарушения требований пожарной безопасности привлечено к ответственности 28 человек на общую сумму 589 тысяч тенге, — пояснил спикер.

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