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Происшествия Социум

21 млн тенге составил ущерб от пожаров в ЗКО

На 1 апреля 2025 года в области зарегистрировали 135 пожаров, где погиб один человек и четверо получили различные травмы.
Кристина Кобина
21 млн тенге составил ущерб от пожаров в ЗКО

Начальник управления государственного пожарного контроля ДЧС ЗКО Мереке Жумагалиев рассказал, что на 1 апреля 2025 года в области зарегистрировали 135 пожаров, где погиб один человек и четверо получили различные травмы. Сумма ущерба от пожаров составила более 21 миллиона тенге.

— По сравнении с аналогичным периодом прошлого года наблюдается снижение количества пожаровИз общего числа в жилом секторе зарегистрировано 70 пожаров, — пояснил Мереке Жумагалиев.

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Стоит отметить, что с 14 апреля в области начнётся пожароопасный сезон на землях государственного лесного фонда. Однако на территории области уже произошло 13 степных загораний площадью 147 гектаров. Для предупреждения и тушения природных пожаров и возгораний на сегодняшний день в населенных пунктах создали 152 добровольных противопожарных формирования из более двух тысяч человек.

— На сегодняшний день за нарушения требований пожарной безопасности привлечено к ответственности 28 человек на общую сумму 589 тысяч тенге, — пояснил спикер.

ДЧС ЗКО рекомендует:

  • строго соблюдать правила и требований пожарной безопасности во время отдыха на природе и при проведении сельскохозяйственных работ;
  • не сжигать мусор и сухую траву в садоводческих товариществах, на субботниках, во время отдыха на природе;
  • проводить очистку территории от сухой травы и мусора;
  • не оставлять открытый огонь без присмотра;
  • ограничить доступ людей и транспортных средств к лесным массивам в период повышенной пожарной опасности.

 

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