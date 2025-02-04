Пожар в многоэтажке Уральска: 12 человек эвакуированы, среди них дети

По словам очевидцев, возгорание произошло в посуточной квартире. Среди эвакуированных – дети и подростки.

Пожар произошёл утром 4 февраля в доме №14 на улице Абулхаир хана. По словам очевидцев, загорелась сдаваемая посуточно квартира на четвертом этаже. Они предполагают, что постояльцы курили внутри, это и стало причиной возгорания.

Хозяйка квартиры нижнего этажа Айгуль Ховалкина рассказала, что на прошлой неделе её жилье затопили арендаторы посуточной квартиры. Она не раз жаловалась участковому, но на проблему это не повлияло.

– Я неоднократно жаловалась участковому, чтобы он держал эту квартиру на контроле. Жилье сдают кому попало. На днях там поселился пьяный мужчина, а вчера - молодежь. Они курили и устроили пожар, - Айгуль Ховалкина.

В момент пожара женщина была на работе, а её дочь осталась дома готовиться к школе. Вскоре девочка позвонила матери и сообщила, что в доме пожар. В этот момент спасатели уже взламывали дверь, чтобы эвакуировать ребёнка.

По информации начальника управления пожаротушения и аварийно-спасательных работ Салихова, из дома спасли 19-летнюю девушку, ещё одну 17-летнюю эвакуировали. Ещё 10 человек, включая двоих детей, смогли выйти самостоятельно. Огонь охватил 20 квадратных метров в спальне квартиры 4-м этаже.

Фото Медета Медресова