210 камер видеонаблюдения и 15 радаров-скоростемеров заработали в Аксае. Аким города Арсен Баяндыков сказал, что средства на их установку выделили из областного бюджета.

— Камеры будут следить за правонарушениями. Допустим, из города выезжает машина с мусором и едет она не в сторону полигона. Это значит, что мусор хотят выбросить в неположенном месте. Раньше было около 20 камер. Обслуживанием видеонаблюдения будет заниматься полиция, — сказал глава Аксая.

По информации пресс-службы департамента полиции ЗКО, системы заработали с 23 ноября.

Напомним, летом сообщалось, что в этом году в городе планируют установить около 200 камер видеонаблюдения. Тогда аким отмечал, что это даст возможность значительно повысить уровень безопасности и обеспечить контроль над общественным порядком в городе.

Камеры активно устанавливают и в областном центре. На сегодня в Уральске более 50 тысяч скоростемеров. Одни из последних установленных — 15 автоматических систем фиксации «Призма», они выявляют нарушения скоростного режима. В следующем году планируется установить дополнительные скоростемеры на 50 участках дороги. Они появятся не только по городе, но и в посёлках Асан, Мичурина, Подстепный и Меловые горки.