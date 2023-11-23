Пропавшего во время бурана мужчину ищут в ЗКО

В ЗКО ищут мужчину, пропавшего во время бурана, сообщили в пресс-службе ДЧС региона.

22 ноября в 20:37 в ведомство поступило сообщение, что в селе Акжаик Теректинского района пропал мужчина 1961 года рождения. В 10:00 он вышел с работы и не вернулся домой.

— 23 ноября в 13:00 на поиски вылетели спасатели на воздушном судне «Еврокоптер». Всего задействованы три человека в экипаже, 25 человек личного состава и девять единиц техники, — пояснили в ведомстве.

В ЗКО 22 ноября было объявлено штормовое предупреждение. Из-за непогоды перекрыли дороги.