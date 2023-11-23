В ЗКО, как и других регионах Казахстана, нестабильная эпидемиологическая ситуация по кори. По словам директора областной инфекционной больницы Надии Ахметовой, из-за частого отказа от вакцинаций сформировалась прослойка непривитых людей. Именно чаще остальных инфицируются высоко заразным вирусом.

— Корь протекает тяжело, сразу начинается пневмония. Если раньше это был насморк, слезотечение, сыпь и температура, то сейчас сразу пневмония. Потом идёт разворачивание кори, сыпь появляется на пятые или десятые сутки, — сказала Надия Ахметова.

Директор областной инфекционной больницы

У одиннадцатимесячной дочери Айгерим Нурмашевой всё началось с температуры и кашля, а на 19-й день появилась сыпь.

— Мои дочери не получили прививку от кори. Младшей не разрешал невропатолог. А когда разрешил, было уже поздно, мы заболели. Старшей тоже не делали, она сильно не болела, был только кашель. В садик мы не ходим, но и там все болеют. И в основном те, кто не делал прививку. Лучше провести вакцинацию в маленьком возрасте, чтобы потом дети меньше болели. Сейчас нам уже лучше, за нами хорошо присматривают. Нам продолжают ставить систему и колоть уколы. Сыпь потихоньку пропадает, — говорит Айгерим Нурмашева.

Фото Медета Медресова

Ещё одной маленькой пациентке стало плохо после школы. В больницу её положили в воскресенье. Мама семилетней девочки рассказала, что всё началось с кашля, а на следующий день начался конъюнктивит.

— В субботу уже поднялась высокая температура. А в воскресенье у неё потемнело в глазах, она чуть не упала. До этого мы лежали в больнице со скарлатиной, у нас только закончился карантин. Два дня походила в школу и мы приехали сюда. Я думала сначала, что это обычная простуда, а потом появились пятна. Конъюнктивит ужасный, кожа облезла. Я привитая, а дети нет, но никто больше не заразился. Капельницы ставят нам, витамины колют, нос промывают, глаза и рот. Покраснения скоро пройдут, это как аллергическая реакция, — говорит мама девочки.

Заместитель руководителя управления здравоохранения ЗКО Айнаш Губайдуллина напомнила, что ситуация по кори в области нестабильная. С начала года зарегистрирован 261 случай, из них 179 — у детей.

Фото Медета Медресова

— Основной контингент — это непривитые граждане. В стационаре лечение получают 64 человека, на той недели их было 38. Поэтому началась дополнительная массовая вакцинация детей от шести до десяти месяцев. До шести месяцев у детей иммунитет передаётся с молоком матери, они реже болеют и болезнь протекает легче. В нашей области тяжело протекает болезнь у детей от шести месяцев до года. Много отказников от вакцинации, кто-то по личным убеждениям, по религиозным и те, у кого медицинский отвод. Пока вакцинировались только 53% детей. Мы хотим охватить 95%, чтобы остановить заражения. Также с пятого декабря будем прививать детей с от двух до четырёх лет, — говорит Айнаш Губайдуллина.