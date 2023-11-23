Премьер-министр Алихан Смаилов прокомментировал информацию о возможной сдаче в аренду китайским инвесторам земельных участков в ЗКО. В кулуарах сената глава кабмина опроверг эти сообщения.

— В нашем Земельном кодексе иностранцам, иностранным компаниям или казахстанским компаниям с иностранным участием давать в аренду или на пользование земли сельхозназначения запрещено. Такая возможность есть только у казахстанцев. Поэтому такой вопрос не рассматривается и не будет рассматриваться. Эта наша позиция, и по этому вопросу глава государства также давал чёткий ответ, – сказал Алихан Смаилов.