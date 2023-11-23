Упавшее на авто дерево в Алматы было здоровым

Упавший на машину дуб не имел внешних повреждений, сообщили в управлении экологии Алматы.

Дерево упало на пересечении улиц Калдаякова и Богенбай батыра утром 23 ноября. Служба спасения расчистила дорогу.

— Обследование установило, что упавший дуб в удовлетворительном состоянии, не имел внешних повреждений и был здоровым. Это также подтверждается реестром зелёных насаждений. По предварительным данным, выпадение обильных осадков привело к переувлажнению почвенного грунта у основания корневой системы. Это привело к отделению ствола под собственной тяжестью от корневой системы, — рассказали в ведомстве.

Согласно инвентаризации, всего в Алматы более 84 тысяч аварийных деревьев. 35 тысяч из них — вдоль улиц.