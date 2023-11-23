Брошенный мимо урны окурок или фантик от конфеты может стать поводом для административного наказания. Об этом напомнили в пресс-службе департамента полиции ЗКО.

По информации ведомства, с 20 по 30 ноября в области проходит оперативно-профилактическое мероприятие «Правопорядок». За три дня ОПМ раскрыто 39 преступлений и 14 ранее совершённых. За ношение запрещённых предметов стражи порядка задержали шесть человек. В том числе у одного жителя области изъяли кастет.

Сотрудники криминальной полиции задержали четверых преступников, которые находились в розыске.

– Также выявили 1 275 административных правонарушений. Составили 95 протоколов за загрязнение мест общего пользования, 110 — за распитие спиртных напитков. Задержаны 14 водителей, управлявших авто в состоянии алкогольного опьянения. Выявили 18 водителей без права управления и шесть водителей, лишённых ранее прав, - сообщили в полиции.

В центры временной адаптации и детоксикации полицейские доставили 83 человека. Они находились в общественных местах в нетрезвом состоянии.