Конкурс на проведение реконструкции озера Сайран проводят повторно. Об этом на брифинге в РСК сказал аким Алмалинского района Айдар Жакибаев.

Восточный берег Сайрана и прилегающая территория относится к Алмалинскому району. Аким заверил, что проект представили жителям района и даже учли все их пожелания после презентации.

— После начался конкурс по определению подрядчика. Первый конкурс состоялся и там выиграла некая компания из Туркестанской области, у которой, к сожалению, опыта проведения таких масштабных работ не наблюдалось. И по представлению прокуратуры города итоги конкурса были отмены. Конкурс повторно проводится и до конца года мы получим итоги, — пояснил Жакибаев.

Работы должны начаться с наступлением тепла.

С момента строительства водохранилища, а это 1971 год, не проводились масштабные работы по реконструкции и благоустройству озера. В начале февраля началась очистка дна.

В рамках реконструкции планируется создать инфраструктуру для отдыха и усилить безопасность.