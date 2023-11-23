Уральцев оштрафовали за нарушение правил благоустройства, рассказал заместитель акима города Жандос Дуйсенгалиев.

— Предприниматели обеспечивают чистоту и порядок прилегающей к бизнес объектам территорий по периметру пяти метров. Сотрудники мониторинговой группы проводят ежедневные рейды по фактам нарушения правил благоустройства. При их выявлении юридическому или физическому лицу направляется уведомление с указанием срока устранения нарушения, — отметил Жандос Дуйсенгалиев.

В случае неисполнения предписания, налагается штраф. По словам Дуйсенгалиева, с начала этого года уральцам вынесли 4 298 предупреждений. Количество штрафов составило 41 — на сумму 1 369 340 тенге.