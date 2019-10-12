216 преступлений прошлых лет раскрыли актюбинские полицейские

Среди них убийство, изнасилование и разбойное нападение, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" По данным пресс-службы департамента полиции Актюбинской области, с начала года полицейские раскрыли 1268 ранее совершенных преступлений, в том числе 216 преступлений прошлых лет. - Из них по одному - убийство, ДТП, изнасилование, разбойное нападение, грабежей, 2 хулиганства, 3 угона автотранспорта, 23 мошенничества, 168 краж и другие. Так, например, в текущем году было раскрыто убийство трехлетней давности, 31 марта 2016 года в 7 часов утра возле дома №2 по ул