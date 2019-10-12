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Происшествия

216 преступлений прошлых лет раскрыли актюбинские полицейские

Среди них убийство, изнасилование и разбойное нападение, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" По данным пресс-службы департамента полиции Актюбинской области, с начала года полицейские раскрыли 1268 ранее совершенных преступлений, в том числе 216 преступлений прошлых лет. - Из них по одному - убийство, ДТП, изнасилование, разбойное нападение, грабежей, 2 хулиганства, 3 угона автотранспорта, 23 мошенничества, 168 краж и другие. Так, например, в текущем году было раскрыто убийство трехлетней давности, 31 марта 2016 года в 7 часов утра возле дома №2 по ул
Дана Рахметова
216 преступлений прошлых лет раскрыли актюбинские полицейские
Среди них убийство, изнасилование и разбойное нападение, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". 
Иллюстративное фото из архива "МГ" По данным пресс-службы департамента полиции Актюбинской области, с начала года полицейские раскрыли 1268 ранее совершенных преступлений, в том числе 216 преступлений прошлых лет. - Из них по одному - убийство, ДТП, изнасилование, разбойное нападение, грабежей, 2 хулиганства, 3 угона автотранспорта, 23 мошенничества, 168 краж и другие. Так, например, в текущем году было раскрыто убийство трехлетней давности, 31 марта 2016 года в 7 часов утра возле дома №2 по улице Кереева г.Актобе был обнаружен труп 37-летнего мужчины с признаками насильственной смерти в виде множественных ножевых ранений. По горячим следам данное преступление раскрыть не удалось. Проведенными всеми необходимыми оперативно-следственными мероприятиями, по подозрению в совершении данного преступления был установлен и задержан гражданин и совокупностью собранных доказательств его вина была полностью доказана. Дело направлено в суд, - рассказали в полиции. - Также 27 января 2018 года около пяти часов утра на букмекерскую контору было совершено разбойное нападение. Пятеро неустановленных лиц в масках, угрожая ножом и обрезом, завладели деньгами и скрылись на неустановленной автомашине в неизвестном направлении. Это преступление удалось раскрыть только в этом году. В ходе оперативно-розыскных мероприятий за совершение данного преступления был задержан мужчина, проведено опознание, где потерпевшая опознала налетчика, фото-техническая и геномная экспертизы дали положительный результат. Дело направлено в суд. - Все участники преступления осуждены, - добавили в полиции. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.

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