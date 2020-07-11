Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Актюбинской области, за полгода в регионе было зарегистрировано 219 уголовных дел по фактам мошенничества в отношении пользователей информационной системы. Из них 68 фактов были раскрыты. – Одним из самых распространенных видов мошенничества является мошенничество в сфере высоких технологий. Заметно участились случаи мошенничеств с использованием услуги «Мобильный банк», позволяющий управлять счетами через мобильное приложение. Данная услуга привязывает банковский счет, номер карты к номеру телефона клиента банка. К примеру, вы подали объявление о продаже квартиры или машины, через некоторое время вам звонят, представляются покупателем и просят скинут номер карточки для того, чтобы отправить предоплату. После того как преступники завладели информацией о вашей карточке, происходит съем денежных средств с текущего счета, - сообщили в полиции. Как правило, мошенники привлекают своих жертв заниженными ценами и выгодными предложениями и требуют перечисления предоплаты путем перевода денежных средств на электронный кошелек. – Многие граждане перечисляют денежные средства через платежные терминалы при покупке запасных частей или автомашин неизвестным людям, которые после получения денег не выходят на связь. В этой связи рекомендуем гражданам не сообщать данные о банковской карте, пороли, смс-код, не переводить деньги на неизвестные счета и телефонные номера, - отметили в департаменте полиции региона. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.