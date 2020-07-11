Иллюстративное фото из архива "МГ" Об этом сообщил глава региона Махамбет Досмухамбетов в ходе онлайн брифинга с участием делегации, возглавляемой заместителем премьер – министра РК Ералы Тугжановым. - Обращаюсь к жителям региона с просьбой соблюдать меры предосторожности, быть ответственными. Соблюдайте социальную дистанцию и масочный режим, не забывайте про личную гигиену. Хочу напомнить, что при ухудшении ситуации, мы будем вынуждены ужесточить режим карантина. Следующие две недели это покажут, - сказал аким Атырауской области Махамбет Досмухамбетов. Напомним, что 10 июля в Атырау с рабочей поездкой прибыла делегация во главе с заместителем премьер-министра РК Ералы Тугжановым. В состав делегации вошли первый заместитель министра здравоохранения Марат Шоранов, вице-министр энергетики Асет Магауов, советник заместителя премьер-министра Нурсултан Ахмедия. В рамках рабочей поездки было проведено экстренное совещание по эпидемиологической ситуации в регионе. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.