Иллюстративное фото из архива "МГ" Об этом было сказано в ходе онлайн- брифинга с участием делегации, возглавляемой заместителем премьер - министра РК Ералы Тугжановым. - Первый рейс с лекарствами прибыл 10 июля в Алматы. В этот же день прибудет второй, то есть общий вес лекарственных препаратов составляет пятьдесят тонн. Поставляемые лекарства в первую очередь предназначены для лечения коронавирусной инфекцией. Завтра лекарства будут направлены по всем регионам. 350 тонн лекарств будут доставлены из Дели (Индия) в субботу. В Туркестанскую, Мангистаускую, Кызылординскую области и Шымкент также поставляют лекарства из Узбекистана. Это связано с поставками лекарств через дистрибьюторские компании, - сказал Ералы Тугжанов. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.