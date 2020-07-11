Иллюстративное фото из архива "МГ" Городские поликлиники Уральска перешли на дистанционный режим работы. В каждой создан ситуационный центр с графиком работы с 8.00 до 20.00, где в две смены дежурят врачи. Ежедневно проводится обзвон пациентов оставленных на дому с ОРВИ и пневмонией. Ведется консультирование по телефону ситуационного call – центра, а также работает круглосуточно бригада неотложной медицинской помощи. К работе подключены все профильные специалисты - эндокринологи, невропатологи, кардиологи и онкологи. - В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией мы призываем всех жителей прикрепленного населения к поликлиникам не посещать медучреждения без острой необходимости и показаний. Лучше позвоните своему участковому врачу и дистанционно решите вопрос. За лекарствами в поликлинику тоже идти не нужно. У нас предусмотрена доставка жизненно важных препаратов на дом всем пациентам, состоящим на диспансерном учете с хроническими заболеваниями и онкозаболеваниями. При самостоятельном обращении в поликлинику сотрудники определяют тепловизором температуру и при повышенной температуре пациентов направляют в фильтр, - такие пояснения дали в управлении здравоохранения ЗКО. На участках медиками постоянно ведется информационно-разъяснительная работа и инструктажи по соблюдению мер безопасности. Раздаются буклеты по профилактике коронавируса, с информацией и номерами телефонов call – центра, заместителей директора по лечебной части, врачей ВОП при возникновении вопросов. В управлении здравоохранении ЗКО горожан проявить терпение и оставаться дома в случае симптомов гриппа и недомогания. Вызвать врача и получить консультации можно по телефонам ситуационных центров:Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.