Теперь казахстанские дети смогуть посещать школу без специальной формы, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". В ЗКО закроют три начальные школы Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили на сайте Webinfo.kz,  министр образования и науки Асхат Аймагамбетов сообщил о том, что казахстанские дети могут приходить в школу без специальной формы. - Если у родителей нет возможности сейчас приобрести школьную форму, то нужно, чтобы они могли своих детей обеспечить обычной одеждой в классическом и деловом стиле. Такое решение мы приняли. Мы считаем это решение важным в настоящей ситуации, — рассказал Аймагамбетов и добавил, что новое решение принято только для 2020-2021 учебного года. По словам министра, если дети будут учиться дистанционно и в середине года перейдут на традиционный вид, то никто не будет требовать, чтобы ребенок приходил в школьной форме. - Это решение действует на весь учебный год. Но если у кого-то есть школьная форма — от братьев и сестер досталось или заранее родители купили — то пожалуйста, можно приходить в ней», — отметил он. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.