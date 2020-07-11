Всего в ЗКО зарегистрировано 3794 случая COVID-19, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". В ЗКО число заболевших коронавирусом достигло 3250 Иллюстративное фото из архива "МГ" По сообщению межведомственной коммисии по нераспространению коронавирусной инфекции РК, на 11 июля всего по республике было зарегистрировано 1708 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. - В ЗКО на 11 июля было зарегистрировано 95 новых случаев, из них 49 без явных клинических проявлений,- отметили в МВК по нераспространению коронавирусной инфекции. К слову, всего по области 3794 случая COVID-19, 17 человек скончались. 92 человека заразились коронавирусом в ЗКО Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.