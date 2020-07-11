Иллюстративное фото из архива "МГ" По сообщению межведомственной коммисии по нераспространению коронавирусной инфекции РК, на 11 июля всего по республике было зарегистрировано 1708 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. - В ЗКО на 11 июля было зарегистрировано 95 новых случаев, из них 49 без явных клинических проявлений,- отметили в МВК по нераспространению коронавирусной инфекции. К слову, всего по области 3794 случая COVID-19, 17 человек скончались.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.