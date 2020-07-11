Две "Газели" были остановлены полицейскими на посту Красновский примерно в 1.30. Со слов водителей авто, они закупили лекарства в России по просьбе знакомых. Среди лекарственных препаратов в основном были жаропонижающие средства и антибиотики. Стоит отметить, что все эти медикаменты сейчас пользуются большим спросом из-за увеличения числа больных коронавирусом и пневмонией. Задержание автомашин с лекарствами стало поводом для возмущения уральцев. - Государство само не в состоянии обеспечить своих граждан лекарствами и вот таким образом пытается последнюю надежду жить и быть здоровым. Мы сами на свои деньги покупаем лекарства, а наши полицейские вот так теперь их забирают, - говорит жительница Уральска Алия. Между тем в пресс-службе департамента полиции ЗКО сообщили, что водители были задержаны для выяснения обстоятельств, так как у них не было соответствующих документов на лекарственные препараты. В ведомстве заявили, что их уничтожать не будут, более того обратились к тем, кто заказывал препараты. - Вы можете забрать лекарства в Приуральном отделе полиции, - обратились к местным жителям в департаменте полиции ЗКО. Позже в департаменте полиции ЗКО сообщили, что лекарственные средства были переданы тем, кому они предназначались.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.